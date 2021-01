Kapitän Grühl sieht nur einen Weg aus Wesendorfs Dilemma

Sieben Spiele, sieben Niederlagen: Die Hinrunde in der Kreisliga A verlief für den Wesendorfer SC katastrophal, zudem fällt mit Thomas Rauhöft der beste WSC-Torjäger der vergangenen Spielzeit verletzungsbedingt für die Saison aus. „Wir haben ein enormes Stürmer-Problem, zudem bekommen wir keine Konstanz in unser Spiel“, sagt Kapitän Niko Grühl, der nur einen Weg sieht, damit es in der Rückrunde besser läuft. „Unser Trainer hält Ausschau nach Stürmern, das ist die einzige Möglichkeit, die wir haben.“

Grühl ist seit dieser Saison Wesendorfs Kapitän, übernahm das Amt von Manuel Schupp, der seine fußballerische Karriere im vergangenen Sommer beendet hatte. Der 20-Jährige wurde von Teamkollegen zum neuen Spielführer vorgeschlagen und gewählt. Unter seinen Mitspielern befindet sich auch sein 16 Jahre älterer Onkel Dennis Grühl. „Da gibt es zwischen uns keine Probleme.“