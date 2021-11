Kapitän Gulácsi vor FC Brügge gegen RB Leipzig: „Wollen unbedingt weiter international spielen“

Am Mittwoch will RB Leipzig in Brügge punkten, um wenigstens in dieser Saison in der Europa League weiterzuspielen. „Wir haben einen großen Kader und können mit der Doppelbelastung gut umgehen“, sagte Peter Gulácsi dem KICKER. Außerdem wirbt der Kapitän dafür, sich gegen Corona impfen zu lassen, weil Fußballer auch eine Vorbildfunktion besitzen.