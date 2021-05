Kapitän Reus lobt BVB-Team nach Pokalsieg: "Wenn wir müssen, sind wir zu Besonderem fähig"

Der BVB hat den Pott. Nach dem 4:1-Sieg gegen RB Leipzig feierte der BVB den fünften Pokalsieg der Klubhistorie. Jadon Sancho (5. Minute, 45.) und Erling Haaland (28., 87.) schossen die Dortmunder zum Sieg. "Das sind unglaubliche Momente gerade", sagte Kapitän Marco Reus nach dem Spiel in der ARD. "Was wir heute für ein Spiel gezeigt haben und auch in den letzten Wochen. Ich bin unglaublich stolz." Anzeige

Vor allem in ersten Halbzeit zeigten die Dortmunder eine ganz starke Leistung gingen mit 3:0 in Kabinen und hielten dem Leipzig-Druck im zweiten Durchgang statt. "Es war nicht unser bestes Spiel, aber wir haben es geschafft, vier Tore zu erzielen. Es war ein Finale und da geht es darum, das Spiel zu gewinnen. Das haben wir geschafft", sagte Trainer Edin Terzic. In der zweiten Halbzeit hatte der BVB teilweise etwas Glück, dass die Leipziger ihre Überlegenheit nicht in Tore ummünzen konnten.