Kapitän Sebastian Mai meldet sich bei Dynamo Dresden einsatzfähig

Dresden. Er wurde im Dynamo-Nachwuchs ausgebildet, startete seine Profi-Laufbahn aber in der Fremde. Seit Sommer 2020 kickt Sebastian Mai nun wieder für seinen Heimatverein in Dresden und will mit ihm die Rückkehr in die 2. Bundesliga schaffen. Nach einer Knieverletzung im Dezember musste der 27-Jährige wochenlang pausieren, doch zum Rückrundenstart an diesem Sonnabend (14 Uhr) gegen den 1. FC Kaiserslautern ist der Innenverteidiger wieder einsatzfähig. Das verrät er im SPORTBUZZER-Interview. Anzeige

SPORTBUZZER: Stammkraft, Kapitän und Tabellenführer auf Anhieb – im letzten halben Jahr seit Ihrem Comeback in Dresden sind viele Träume in Erfüllung gegangen. Welche Wünsche sind für 2021 noch offen geblieben? Sebastian Mai (27): Gesund zu bleiben und wieder zu spielen, das wünsche ich mir. Ich möchte so viele Spiele wie möglich machen. Und ein Wunsch wäre noch, dass wieder wenigstens einige Fans ins Stadion kommen können, man ein bisschen Stimmung hat. Die fehlt momentan sehr. Viele Jungs, die neu zu uns gekommen sind, sind auch deswegen hergekommen, weil sie vor vollem Haus spielen wollen. Das nicht zu erleben, was es ausmachen kann, in dem Stadion zu spielen, das ist schon schade.

Sind Sie jemand, der sich um den Jahreswechsel gute Vorsätze zurechtlegt? Nein, absolut nicht. Da habe ich nichts am Hut damit. Ich habe mir nichts vorgenommen, was ich im neuen Jahr besser machen müsste.

Im DFB-Pokal ist Dynamo kurz vor Weihnachten ausgeschieden. Gab es Trost vom Bruder, der anders als Sie beim Kräftemessen Dresden – Darmstadt bei den „Lilien“ mitwirken konnte? Ja, natürlich. Für Lukas war es natürlich schön, dass er gleich in Dresden bleiben konnte. Das war gut für mich. Das Ausscheiden war für unsere Jungs natürlich nicht so schön, wir wären schon gern weitergekommen. Aber so ist Fußball. Es war ein Zusatzspiel, das wir uns erarbeitet haben, das wir auch professionell angegangen sind, aber mit der nächsten Runde sollte es leider nicht sein. Wir werden uns nun auf die Liga konzentrieren und da sind wir guter Dinge.

DURCHKLICKEN: Die aktuellen Marktwerte der Dynamo-Spieler (1) Kevin Broll: 375.000 Euro (+/- 0 Euro) ©

Ihre Knieverletzung ist ausgeheilt, Sie trainieren seit dieser Woche wieder voll mit. Sind Sie wieder völlig schmerzfrei? Ja, die letzte Woche war noch einmal ein bisschen wie ein Härtetest, wo wir das Einzel- bzw. Kleingruppentraining gemacht haben. Ich war bei jeder Übung schmerzfrei, auch an diesem Mittwoch, als wir Elf-gegen-elf gespielt haben, konnte ich alles ohne Beschwerden absolvieren.

Reicht Ihre Fitness schon für einen Einsatz im ersten Rückrundenspiel? Wenn ich auf dem Platz stehe und trainiere, bin ich auch voll fit. Von daher würde das reichen.

Zwei Neue sind in den letzten Tagen dazu gekommen. Wie sind Ihre ersten Eindrücke von Leroy Kwadwo und Heinz Mörschel? Es ist schwer, nach wenigen Tagen schon was über die Neuen zu sagen, aber wir haben uns nett unterhalten. Das sind auf jeden Fall gute Jungs, und ich bin mir sicher, dass sie uns auch weiterhelfen können.

Sebastian Mai (r.) trainiert seit dieser Woche wieder voll mit und beobachtet hier Neuling Heinz Mörschel. © imago images/Hentschel

Auf dem Betzenberg haben Sie gleich zum Liga-Auftakt das 1:0-Siegtor erzielt. Der Erfolg in Kaiserslautern war eine schwere Geburt. Wie haben Sie den kommenden Gegner von damals noch in Erinnerung?

Das ist schon eine spielstarke Mannschaft, die haben versucht, alles spielerisch zu lösen. Wir mussten uns extrem straffen. Es war natürlich auch schwierig, weil wir 60 Minuten in Unterzahl spielen mussten. Wir haben es aber gut hinbekommen. Wir müssen auch diesmal wieder hinten gut stehen, dann werden wir auch unsere Chancen nach vorn kreieren. Ich glaube aber, dass Lautern trotz seines Tabellenstandes ziemlich stark ist.

Die Konkurrenz hat sich am oberen Tabellenende an Dynamo herangepirscht. Nach einer Niederlage und einem ausgefallenen Spiel sind die Verfolger wieder nah dran. Beunruhigt Sie das? Das beunruhigt mich nicht, im Fußball kann viel passieren. Wir sind am Anfang auch nicht davon ausgegangen, dass wir durch die Liga marschieren. Von daher ist alles gut. Wir sind ja auch immer noch Erster und wollen am Wochenende zeigen, dass wir zu Recht ganz oben stehen.

Corona hat die Mannschaft in dieser Saison jetzt einmal ausgebremst. Was glauben Sie, welchen Einfluss auf den sportlichen Wettbewerb wird die Pandemie in den kommenden Monaten insgesamt noch haben? Ich glaube, dass noch mal sowas kommen könnte, wenngleich vielleicht nicht bei uns. Wir haben das alles relativ gut von uns fernhalten können, weil wir uns alle an das Hygienekonzept halten. Es hat uns zwar einmal getroffen, das war aber nicht so schlimm. Da hat es andere Mannschaften härter erwischt. Ich bin guter Dinge, dass wir das Thema von uns fernhalten können.

Wenn man in der Heimatstadt aktiv Fußball bei einem vielbeachteten Verein spielt und auch in der Stadt wohnt, ist es dann mehr Belastung oder Ansporn, wenn man auf der Straße oder von den Nachbarn auf das Spiel vom Wochenende angesprochen wird? Das ist schön. Es war immer mein Wunsch, mal wieder hier zu spielen. Umso mehr finde ich es schade, dass keine Leute im Stadion sein dürfen. Und das auch noch in einer Zeit, in der es für uns zuletzt relativ gut lief. Ich bin mir sicher, dass man sonst schon vor dem Spiel die Euphorie im Stadion spüren würde. Klar, wird man auf der Straße angesprochen. Meist ist es positiv, das macht Spaß. Es kommen aber auch mal negative Reaktionen, doch das gehört dazu.