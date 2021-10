Kapitän Voigtmann über den Lauf der Dresden Titans: "Wir haben einen sehr tiefen Kader"

Dresden. Bei den Dresden Titans läuft es zu Saisonbeginn glänzend. Nach vier Siegen in vier Spielen sind die Männer von Trainer Fabian Strauß Tabellenführer in der 2. Basketball-Bundesliga Pro B Süd. Geht es nach Kapitän Georg Voigtmann, soll sich daran so schnell nichts ändern. Der Center, der am vergangenen Sonnabend 27 Jahre alt wurde, ist heiß darauf, auch am Sonnabend in Karlsruhe zu gewinnen. Bei den Badenern haben die Sachsen noch eine offene Rechnung zu begleichen.

Anzeige