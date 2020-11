Kapitän Vormer, Youngster Diatta, Torjäger Vanaken - Auf diese Brügge-Spieler muss der BVB achten

Nur eine Woche nach dem glanzlosen Arbeitssieg gegen St. Petersburg (2:0) ist der deutsche Vizemeister Borussia Dortmund erneut in der Champions League gefordert. Ein Sieg am Mittwoch (21 Uhr) könnte helfen, den Fehlstart in den Wettbewerb bei Lazio Rom (1:3) vergessen zu machen. Drei Pflichtspiele-Erfolge in Serie machen Mut. "Das zeigt, dass wir uns auf dem aufsteigenden Ast befinden", sagte der Belgier Thomas Meunier, der zwischen 2011 und 2016 selbst für den FC Brügge spielte. Der BVB ist gegen den Ex-Klub des Außenverteidigers zwar Favorit, ein Selbstläufer wird die Partie gegen den in der Königsklasse noch ungeschlagenen Kontrahenten jedoch nicht. Anzeige

Denn obwohl die prominenten Namen im Kader der Mannschaft von Trainer Philippe Clement fehlen, hält Brügge in Königsklassen-Gruppe F bislang gut mit, hat nach dem Sieg gegen Zenit (2:1) und dem Remis gegen Lazio (1:1) sogar einen Punkt mehr auf dem Konto als der BVB. Nicht zuletzt deshalb warnte Trainer Lucien Favre sein Team vor dem Gegner: "Das ist kein Zufall, dass sie belgischer Meister sind. Das ist wirklich eine sehr, sehr gute Mannschaft." Doch mit wem bekommen es die Westfalen eigentlich zu tun? Der SPORTBUZZER wirft einen Blick auf die entscheidenden Figuren im Spiel der Belgier.

Ruud Vormer Bereits seit seinem Wechsel von Feyenoord Rotterdam nach Brügge vor sechs Jahren weist Vormer seinen Wert für den FC Brügge nach. Mit 32 Jahren inzwischen zum Routinier avanciert, ist der Mittelfeldmann ein wesentlicher Bestandteil der Schaltzentrale des belgischen Meisters. Obwohl ihm die Erfahrung bei einem internationalen Topklub während seiner Karriere verwehrt blieb, ist er gerade für junge Spieler wie die 19-jährigen Talente Charles De Ketelaere (offensives Mittelfeld) und Odilon Kossounou (Innenverteidiger) ein wichtiger Orientierungspunkt. Auch deshalb trägt der Niederländer die Kapitänsbinde und ist unter Trainer Clement gesetzt. In der laufenden Saison verpasste er noch kein einziges Pflichtspiel seines Teams und stand in zwölf von dreizehn möglichen Partien in der Anfangsformation. Zudem liefert er mit acht direkten Torbeteiligungen (drei Tore, fünf Vorlagen) offensive Impulse.

Krépin Diatta Wenn von offensiven Impulsen im Team des Dortmund-Gegners die Rede ist, kommt man an Krépin Diatta nicht vorbei. Seit Januar 2018 gehört der schnelle Rechtsaußen zum Team. Nach einigen Startproblemen und nur zwei Pflichtspieltoren in seinen ersten eineinhalb Jahren entwickelte sich der Mann aus dem Senegal zu einem enormen Faktor im Angriffsspiel der Belgier. In der neuen Spielzeit scheint der Knoten endgültig geplatzt zu sein. In zehn Liga-Partien erzielte Diatta bereits fünf Tore und damit nur eins weniger, als in der gesamten Vorsaison. In der Champions League wartet der mit 21 Jahren noch junge Offensivmann in diesem Jahr noch auf seinen ersten Treffer. Gegen den BVB wäre dafür kein schlechter Zeitpunkt.