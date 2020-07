Kapitän Zickert verlässt Lok Leipzig Richtung Chemnitz, Keeper Tasche kommt

Leipzig. Nach Matthias Steinborn verlässt der nächste Leistungsträger den 1. FC Lok Leipzig . Kapitän Robert Zickert wechselt zum Chemnitzer FC . Obwohl "sportliche Leitung, Geschäftsführung, Vorstand, Aufsichtsrat und externe Unterstützer in den vergangenen Wochen alles versuchten, um den 30-Jährigen zu halten, und alle seine Forderungen erfüllten", entschied sich der Abwehrspieler gegen einen Verbleib, hieß es am Donnerstag seitens Lok.

Parallel verkündete Drittliga-Absteiger CFC, in der kommenden Saison wie die Blau-Gelben auch Regionalligist, die Verpflichtung von Zickert. „Robert bringt viel Erfahrung mit sich und kennt die Regionalliga Nordost aus seinen Jahren in Leipzig sehr gut", so der Chemnitzer Sportdirektior Armin Causevic. "Als Kapitän des 1. FC Lok hat er zudem seine Führungsqualitäten unter Beweis gestellt. Ich bin überzeugt, dass er gemeinsam mit unseren erfahrenen Spielern dem Team in der Defensive helfen kann." Über die Vertragslaufzeit und andere Details vereinbarten Club und Spieler Stillschweigen.