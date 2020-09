Kapitänsamt, Spielzeit, Zukunft: VfL-Urgestein Klamt über seine Rolle im U23-Umbruch

In der vergangenen Saison musste VfL-Urgestein Julian Klamt in der Fußball-Regionalliga immer häufiger auf der Bank Platz nehmen, war nur in zehn der 24 Saison-Spiele im Einsatz. Am Sonntag in Hildesheim (3:0) war der Kapitän wieder über die volle Distanz im Einsatz, trug wie gewohnt die Binde und war vor allem Taktgeber seiner jungen Nebenleute. Ein Vorgeschmack auf die anstehende Saison? Der Routinier gewohnt ehrlich: "Es gibt eine klare Absprache was meine Person angeht", sagt der 31-Jährige. "Wir sind in der U23 eine Ausbildungs-Mannschaft. Die Jungs, die nachkommen, haben die Zukunft noch vor sich - und Priorität, auf Spielzeit zu kommen."

Aber ein Teilzeit-Job ist für den Innenverteidiger in Wolfsburgs zweiter Mannschaft zumindest kurzfristig nicht in Sicht. Seine Routine ist gefragt. Mit Jannis Lang und Marcel Beifus hatte er in der Dreierkette in Hildesheim zwei aus der A-Jugend hochgerückte Youngster neben sich, die (ebenso wie Bryang Kayo) noch U19 spielen dürften. "Aber nicht nur rechts und links neben mir. Mit Ole Pohlmann, Robin Bird und Kayo waren noch mehr Debütanten auf dem Platz", ergänzt Klamt und schiebt mit einem Schmunzeln nach. "Das habe ich so auch noch nicht gehabt."