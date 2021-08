Mehrere Bänderrisse bei Karate-Star: Jonathan Horne muss nach Olympia-Verletzung operiert werden

Karateka Jonathan Horne hat bei seinem Vorrunden-Aus bei den Olympischen Spielen in Tokio am Samstag mehrere Bänderrisse im rechten Ellenbogen erlitten. Das ergab eine MRT-Untersuchung in Tokio am Sonntag, wie der Sportdirektor des Deutschen Karate Verbandes, Christian Grüner, mitteilte. "Durch das Ausrenken des Ellenbogengelenks wurde der Bandapparat und auch der Muskelansatz Oberarm/Unterarm in Mitleidenschaft gezogen", berichtete Grüner. Horne müsse nach seiner Abreise aus Japan operiert werden und könne nach etwa sechs bis acht Wochen wieder mit dem Training beginnen.

Horne, der - inspiriert von den Filmen der legendären Bruce Lee und Jackie Chan - bereits im Alter von fünf Jahren mit Karate begann, gehörte in Tokio zum engsten Favoritenkreis. Nur wenige Athleten beherrschen die seiner Meinung nach für diese Kampfkunst nötige "Balance aus Geschwindigkeit, Härte und Präzision" so wie der deutsche Karate-Star. Edelmetall war daher sein großes Ziel in Japan. "Ich trete immer an, um zu gewinnen", hatte der Pfälzer im Vorfeld der Spiele gesagt. "Ich weiß aber auch so, was ich in meiner Karriere erreicht habe."