Karateka Schramm und Fußball-Nachwuchstrainer Michael für Ehrung im Landkreis Leipzig nominiert

Kampfsportler erreichen über 120 Podestplätze

Nominiert als Trainer des Jahres: Michael Schramm, Aktivsport Saxonia, Karate. Der Präsident des Vereins Aktivsport (AS) Saxonia ist seit über 27 Jahren im Karate-Trainergeschäft tätig. Zwischen 2008 und 2018 wurden Schützlinge von ihm insgesamt acht Mal zu Sportlerinnen und Sportlern des Jahres im Landkreis gekürt. Und auch auf nationaler wie internationaler Bühne waren sie in den vergangenen Jahren überaus erfolgreich. Heraus ragen dabei ein Weltmeister-Titel, zwei zweite und zwei dritte Plätze bei Welt-Titelkämpfen, sowie zwei zweite und drei dritte Plätze bei europäischen Titelkämpfen.

2016 konnte mit Lara Seydel eine Karateka des AS Saxonia den Diamond Cup, einen Worldcup, für sich entscheiden. Im Jahr 2017 sammelten AS-Saxonia Kampfsportler über 120 Podestplätze bei Wettkämpfen in ganz Europa. Michael Schramms jüngste Trainer-Erfolge sind ein dritter Platz bei den Weltmeisterschaften des IFK-Verbandes (IFK = International Federation of Karate (Kyokushin)) durch Lara Seydel, ein zweiter Platz bei den Junioren-Europameisterschaften durch Jessica Krause sowie zwei dritte Plätze durch diese beiden Karateka bei den Europameister- und den Weltmeisterschaften des Verbandes KWU. Seit drei Jahren fungiert Michael Schramm zudem als Landesrepräsentant der IFK-Deutschland innerhalb des in London ansässigen IFK-Weltverbandes.