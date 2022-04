Freitagsspiele gibt es in der Bundesliga bereits seit den 1970er-Jahren. Seit der Saison 2006/07 wird die jeweilige Partie um 20.30 Uhr angepfiffen und ist aus Fußball-Deutschland nicht mehr wegzudenken. Gespielt wird nahezu an jedem Freitagabend, sofern das deutsche Oberhaus weder in der Sommer- noch in der Winterpause weilt. Eine Ausnahme bildet jedoch der Karfreitag. An diesem Wochenende muss die Bundesliga – und auch die zweite Liga, in der im Normalfall jeweils drei Partien um 18.30 Uhr stattfinden – ohne Freitagsspiele auskommen. Woran liegt das eigentlich? Anzeige

An Karfreitag gelten besondere Regeln für öffentliche Veranstaltungen

Der Karfreitag gilt als stiller Feiertag in Deutschland. Neben dem sogenannten Tanzverbot sind auch öffentliche Sportveranstaltungen in einigen Bundesländern nicht erlaubt, weshalb auch die deutschen Profiligen aussetzen und der Spieltag erst am Samstag beginnt. Zurückzuführen ist der Karfreitag auf die Kreuzigung Jesu, für die evangelische Kirche ist er einer der höchsten Feiertage des Kirchenjahres. Entsprechend gelten in Deutschland an diesem Tag besondere Regelungen für öffentliche Veranstaltungen.

Kein Fußball am Karfreitag: Wann finden die Spiele statt?