Karim Adeyemi bereits in Dortmund gesichtet: Bericht über Medizincheck und Vertragsunterschrift beim BVB

Adeyemi, der auch mit dem alten und neuen deutschen Meister FC Bayern München in Verbindung gebracht worden war, steht bereits seit Wochen vor einem Engagement bei den Westfalen. Seine Empfehlung in dieser Saison: 23 Pflichtspieltreffer in 42 Spielen für die Salzburger. Auch unter Bundestrainer Hansi Flick gab der Youngster sein Debüt in der deutschen A-Nationalmannschaft, kommt inzwischen auf drei Länderspiele, in denen ihm ein Treffer gelang. Beim BVB könnte er zumindest in Teilen die Lücke in der Offensive schließen, die ein potenzieller Abgang von Torjäger Erling Haaland reißen würde. Der Norweger steht offenbar kurz vor einem Transfer zu Premier-League-Champion Manchester City.