Bericht über Wende im Adeyemi-Poker: BVB und Salzburg einig - aber Gespräche mit dem Spieler stocken

Doch in trockenen Tüchern scheint der Deal trotzdem noch nicht, weil die Dortmunder wiederum in den Vertragsverhandlungen mit dem 20 Jahre alten Nationalspieler von einer Einigung "weit entfernt" sein sollen, wie es bei Sky weiter heißt. Bei möglichen Klauseln und Bonuszahlungen stimme man demnach nicht überein.

Adeyemi, der auch mit dem FC Liverpool, RB Leipzig und PSG in Kontakt stehen soll, erzielte in der laufenden Saison für Salzburg in 38 Pflichtspielen insgesamt 20 Tore und steuerte fünf Vorlagen bei. Sein RB-Vertrag läuft eigentlich noch bis 2024. Der österreichische Top-Klub soll dem Vernehmen nach in den vergangenen Wochen rund 45 Millionen Euro Ablöse gefordert haben. Angaben darüber, auf welchen Betrag man sich nun mit dem BVB verständigt habe, gab es zunächst nicht.