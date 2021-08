DFB-Debütanten-Check: Das sind Karim Adeyemi, David Raum und Nico Schlotterbeck

Am Donnerstag wird es ernst für den neuen Bundestrainer: Hansi Flick feiert sein Debüt und trifft mit der Nationalmannschaft in der WM-Qualifikation in St. Gallen auf Liechtenstein. Im Kader für die insgesamt drei Quali-Spiele - weiter geht es am 5. September gegen Armenien und am 8. September in Island - tauchen mit Karim Adeyemi, David Raum und Nico Schlotterbeck drei Neulinge auf. Der SPORTBUZZER macht zum Start der Vorbereitung auf den Länderspiel-Dreierpack den Debütanten-Check. Anzeige

Karim Adeyemi (RB Salzburg) Er kam 2009 vom TSV Forstenried zur Jugend des FC Bayern München. Nach mehreren Streitereien (darunter angeblich Disziplinlosigkeiten) verließ der Stürmer den Klub und schloss sich 2012 Unterhaching an. Von dort wechselte er im Sommer 2018 zu RB Salzburg und kam zunächst für das Farmteam FC Liefering zum Einsatz. Später sollte er dann unter dem jetzigen Leipzig-Trainer Jesse Marsch bei den Salzburg-Profi mittrainieren, aber weiterhin für das Farmteam zum Einsatz kommen. Doch Adeyemi spielte sich bei den Profis fest und gab im Juni 2020 sein Pflichtspieldebüt in der Liga für Salzburg. In dieser Saison gelangen dem 19-Jährigen in sechs Ligaspielen schon sechs Treffer, dazu schaffte er mit Salzburg die Qualifikation für die Champions League und erzielte im Hinspiel der Qauli-Runde gegen Bröndby einen Treffer. "Zuerst die Champions-League-Qualifikation, dann die Berufung in die Nationalmannschaft. Was für eine schöne Woche in meiner Karriere als Fußballer", schrieb Adeyemi auf seinem Twitter-Account. DFB-Scout Hermann Gerland hat das Sturmtalent, dessen Vater Nigerianer und Mutter Rumänin ist, vor der Nominierung intensiv beobachtet. Was Gerland sah: Einen Angreifer, der schnell und dribbelstark ist dazu noch einen eingebauten Torinstinkt im Strafraum hat - etwas, das dem DFB-Team zurzeit fehlt. Flick dürfte sich auch bei U21-Trainer Stefan Kuntz nach Adeyemi erkundigt haben. Der Stürmer wurde mit der Mannschaft im Sommer Europameister. In der Vorrunde hatte Nationaltrainer Kuntz noch auf den Angreifer verzichtet, nominierte ihn dann aber für die Endrunde. Und jetzt hat ihn Flick zu sich geholt.

David Raum (TSG Hoffenheim) Der defensive Linksfuß wurde ebenfalls im Sommer mit der U21 Europameister und wechselte zur neuen Saison von Greuther Fürth, wo er seit der Jugend kickte, zur TSG Hoffenheim. Dort kam der 23-Jährige bisher in allen drei Ligaspielen zum Einsatz. Seine Qualitäten: Er kann nicht nur auf der Linksverteidiger-Position spielen sondern auch im Mittelfeld, hat zudem ein gutes Passspiel, ist zweikampfstark. Im DFB-Team soll er Robin Gosens Druck machen, denn hinter dem Profi von Atalanta Bergamo hat sich zuletzt keiner richtig aufgedrängt. "Wir wollen mal einen anderen Spieler auf der linken Seite sehen", erklärte Flick. Den Anruf von des Bundestrainers verpasste Raum gleich doppelt, musste Flick zurückrufen. "Für mich ist das im Moment noch surreal. Ich kann es selbst immer noch nicht so richtig fassen. Ich glaube, wenn ich dann dort bin, dann sickert das langsam durch", sagte Raum nach der Partie mit Hoffenheim am Freitagabend bei Borussia Dortmund. "Es ist eine Wahnsinns-Nachricht für mich, ich habe mich Mega gefreut. Man ist immer total aufgeregt, so einen Anruf zu bekommen. Man hat das immer nur in Erzählungen gehört. Wenn man dann selbst dran ist, dann ist man einfach begeistert und saugt das auf."