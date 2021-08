Bericht: Gerland beobachtet Top-Talent Adeyemi - Salzburger ist Kandidat für erstes Aufgebot von Hansi Flick

Hansi Flick könnte bei der Nominierung seines ersten Aufgebots offenbar mit mindestens einer Personalie überraschen. Nach einem Bericht der Sport Bild beobachtete Hermann Gerland im Auftrag des neuen Bundestrainers das 19 Jahre alte Top-Talent Karim Adeyemi von RB Salzburg. So habe der Scout, mit dem Flick bereits beim FC Bayern erfolgreich zusammenarbeitete , den Teenager beim 1:0 gegen Austria Wien am 8. August intensiv unter die Lupe genommen. Adeyemi erzielte in der Partie den Siegtreffer und zeigt sich in der laufenden Saison bisher in bestechender Verfassung.

In der österreichischen Liga gelangen dem U21-Europameister fünf Tore in den ersten vier Spielen. Auch beim 2:1 der Salzburger gegen Bröndby IF im Playoff-Hinspiel der Champions League am Dienstagabend traf Adeyemi ins Schwarze. Nach Angaben der Sport Bild ist der Youngster nun ein "heißer Kandidat" für eine Berufung in die A-Nationalmannschaft. Am 26. August benennt Flick seinen Kader für die WM-Qualifikationsspiele am 2. September in St. Gallen gegen Liechtenstein, am 5. September in Stuttgart gegen Armenien und am 8. September in Reykjavik gegen Island.