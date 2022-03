Salzburg-Talent Karim Adeyemi verpasst Länderspiel-Doppelpack verletzungsbedingt

Kairm Adeyemi wird der deutschen Nationalmannschaft bei den anstehenden Länderspielen gegen Israel (26. März in Sinsheim) und drei Tage später gegen die Niederlande (in Amsterdam) nicht zur Verfügung stehen. Der Grund ist eine Muskelverletzung am Oberschenkel, die sich der Offensivspieler von RB Salzburg im Halbfinale des österreichischen Pokal-Wettbewerbs gegen den Wolfsberger AC zugezogen hatte.

