Nicht nur Adeyemi: Auf diese drei Salzburg-Profis muss der FC Bayern im Champions-League-Achtelfinale achten

Auf diesen Fußballabend freut sich Karim Adeyemi schon seit der Auslosung der ersten K.o.-Runde der Champions League kurz vor Weihnachten. Es ist für den gebürtigen Münchner, der vom achten bis zehnten Lebensjahr im Trikot des FC Bayern kickte, etwas ganz Besonderes, mit RB Salzburg gegen seinen Jugendklub auf Europas größter Vereinsbühne anzutreten (21 Uhr, DAZN). Der 20 Jahre alte deutsche Nationalspieler steht in der mit fast 30.000 Zuschauern ausverkauften Red Bull Arena im Fokus. Doch auch neben dem Youngster verfügt der österreichische Meister um Trainer Matthias Jaissle durchaus über Qualität im Kader, steht nicht nur dank Adeyemi in sämtlichen Wettbewerben gut da. Der SPORTBUZZER stellt drei Profis vor, auf die der FCB besonders achten muss.

Rasmus Kristensen (Abwehr)

Fünf Millionen Euro kostete Kristensen die Salzburger im Sommer 2019, als er von Ajax Amsterdam nach Österreich kam. Der Ablöse wurde der 24-Jährige allemal gerecht, laut transfermarkt.de steigerte er seinen Marktwert seither von 2,5 auf 13 Millionen Euro. Zurückzuführen ist das auf seine verlässlichen Leistungen für den österreichischen Serienmeister: Allein in der laufenden Spielzeit schenkte ihm Trainer Jaissle in 18 Liga- und sämtlichen sechs Champions-League-Spielen das Vertrauen. Alle Partien absolvierte der Rechtsverteidiger über die vollen 90 Minuten. Und das Vertrauen zahlte Defensivspieler zurück. Denn trotz seiner Position glänzt der zweimalige dänische Nationalspieler durchaus auch mit seinem Zug nach vorne. 16 direkte Torbeteiligungen in 30 Pflichtspielen dieser Saison sprechen eine deutliche Sprache. Obacht, FCB!

Mohamed Camara (Mittelfeld)

Wie Kristensen kam Camara bereits im Sommer 2019 nach Salzburg. Seine Dienste sicherten sich die Österreicher allerdings ablösefrei. In der Mittelfeldzentrale entwickelte sich der 22-Jährige mit seiner Zweikampfstärke zu einer wichtigen Stütze des Teams. Der Beweis in dieser Saison: Ist Camara fit, spielt er. In 24 Pflichtspielen kam der Mann aus Mali bereits zum Einsatz. Der Arbeitsnachweis des Defensiv-Stabilisators beinhaltet trotz seines Fokus auf die Abwehrarbeit drei Vorlagen. Inzwischen ist er mit 23 Millionen Euro Marktwert hinter Adeyemi der wertvollste Spieler im Kader. Auf sein Auftreten wird es auch gegen die qualitativ hochwertig besetzte Offensive des FC Bayern besonders ankommen.



Noah Okafor (Sturm)