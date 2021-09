Mit Zusatzschichten zum Erfolg: So erklärt Salzburg-Stürmer Adeyemi seinen Elfmeter-Doppelpack

Die Zusatzschichten auf dem Trainingsplatz haben sich für Neu-Nationalspieler Karim Adeyemi ausgezahlt - und das zwei Tage vor der Nominierung für die WM-Quali auch noch zu einem idealen Zeitpunkt. „Nach der Sevilla-Partie war ich am Trainingsplatz natürlich am Ackern und heute hat’s geklappt“, sagte der 19 Jahre alte Stürmer von RB Salzburg nach dem 2:1 gegen OSC Lille. Noch beim 1:1 am ersten Spieltag der Champions League hatte der U21-Europameister einen Elfmeter für die Österreicher vergeben, am Mittwochabend traf er doppelt vom Punkt.

