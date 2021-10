"... und besonders nicht, wenn da nichts dran ist": Was Bayern-Boss Salihamidzic über die Adeyemi-Gerüchte sagt

Wechselt er? Und wenn ja, wohin? Kaum ein Tag vergeht ohne neue Transfer-Gerüchte um den DFB-Shootingstar Karim Adeyemi. Der Stürmer von RB Salzburg, der am Mittwoch beim 3:1-Sieg seines Klubs gegen den VfL Wolfsburg in der Champions League zum 1:0 getroffen hatte, gilt vor allem als Bayern-Kandidat. FCB-Sportvorstand Hasan Salihamidzic hat kurz vor der Königsklassen-Partie der Bayern bei Benfica Lissabon nicht durchblicken lassen, ob am Interesse des Rekordmeisters etwas dran ist. "Darüber kann ich gar nichts sagen", wiegelte Salihamidzic bei DAZN ab - nur, um dann doch noch etwas mehr zu sagen. Anzeige

So stellte der Bayern-Boss weiterhin klar, Namen "grundsätzlich nicht" zu kommentieren. Dies sei "nicht fair den anderen Mannschaften gegenüber und besonders nicht, wenn da nichts dran ist". Es ist davon auszugehen, dass Salihamidzic mit dem letzten Einschub "nichts dran" eine allgemeine Aussage treffen wollte und er sich nicht konkret auf die Gerüchte um Adeyemi bezog.

Schließlich wurde bereits am Samstag bekannt, dass sein Vater Abbey Adeyemi und Berater Thomas Solomon bei einem Treffen an der Säbener Straße erste Gespräche mit dem FC Bayern führten. Am Mittwoch berichtete die Sport Bild wiederum, dass Borussia Dortmund im Poker um den 19-Jährigen vorn liege. Der Revierklub denke für die kommende Saison über eine Verpflichtung des Stürmers von RB Salzburg nach. Ein möglicher Wechsel habe auch nichts mit dem drohenden Verkauf von Erling Haaland zu tun. Adeyemi sei besonders von der Philosophie von BVB-Trainer Marco Rose überzeugt. Die Ablösesumme des Jung-Nationalspielers könnte bei 30 Millionen Euro liegen.