U21-Europameister, DFB-Youngster, BVB-Wunschkandidat: Das ist Salzburg-Stürmer Karim Adeyemi

Im Januar 2020 war Karim Adeyemi gerade in den Profikader von RB Salzburg gerückt. Zurückhaltend wirkte da die Begrüßung seines damaligen Trainers Jesse Marsch im Trainingszentrum unweit der Arena, schüchtern seine Antworten im anschließenden Interview mit dem SPORTBUZZER. Der kurz zuvor 18 Jahre alt gewordene Stürmer hatte gerade erst die Tür zur großen, schillernden Fußballwelt aufgestoßen. Mittlerweile ist er U21-Europameister – nach gerade einmal drei Einsätzen in diesem Nachwuchsjahrgang. Genau so viele hat der gebürtige Münchener mittlerweile unter Bundestrainer Hansi Flick in der A-Nationalmannschaft absolviert. Direkt bei seinem Debüt im September 2021 in der WM-Qualifikation beim 6:0 gegen Armenien gelang ihm das erste Tor. Anzeige

Seine fußballerischen Wurzeln liegen beim TSV Forstenried im Münchener Südwesten, wo er 2007 als Fünfjähriger begann. Zwei Jahre später wagte er den Sprung zum Nachwuchs des FC Bayern. Doch 2011 beendete Adeyemi das Abenteuer beim deutschen Rekordmeister wieder. Als Elfjähriger lief er noch eine Saison für Forstenried auf, um ein Jahr später zur SpVgg Unterhaching zu wechseln. Dort blieb der Sohn eines nigerianischen Vaters und einer rumänischen Mutter bis zur U19. Dann setzte er seinen Weg im Salzburger Farmteam FC Liefering fort.

Bevor es zu den Profis ging, baggerte sogar der FC Barcelona an ihm. Doch er blieb dem österreichischen Klub treu, weil er sich "gut aufgehoben und am richtigen Platz" fühlte, sagte er seinerzeit im SPORTBUZZER-Interview. Mittlerweile gehört Adeyemi zu den Leistungsträgern bei den Profis von Trainer Matthias Jaissle, die am Dienstag (21 Uhr, Amazon Prime) im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League beim FC Bayern gefordert sind. Das Hinspiel vor zwei Wochen endete 1:1. Ein Tor gelang dem deutschen Nationalspieler nicht. In 83 Pflichtspielen für Salzburg erzielte er bislang aber schon 29 Treffer und bereitete 19 weitere vor. Allein in der laufenden Spielzeit steht er als bester Torschütze seines Teams bei 15 Toren in 21 Ligaspielen, zudem traf er dreimal in sieben Partien in der "Königsklasse". Hinzu kommen jeweils zwei Vorlagen.

Wechselt Adeyemi zum BVB? Adeyemi ist ein gänzlich anderer Charakter als etwa Jude Bellingham. Der 18 Jahre alte Engländer, der schon jetzt einer der Leistungsträger beim BVB ist, tritt auf dem Platz dominant auf, legt sich hin und wieder mit Gegenspielern oder Teamkollegen an. Bellingham sei "ein mutiger Junge" und ein "Draufgänger, der die Grenzen auslotet", sagte Dortmunds Manager Michael Zorc nach dem ersten großen Interview des Youngsters in Deutschland. Da war der Nationalspieler der "Three Lions" gerade 17 geworden.

Ein wenig hat Adeyemi seine Zurückhaltung und jugendliche Schüchternheit mittlerweile abgelegt. Mit jeder Pressekonferenz, mit jedem Interview, mit jedem Tor wächst sein Selbstvertrauen. Die Mechanismen des Geschäfts sind ihm mittlerweile auch geläufig. Das zeigen seine Aussagen mit Blick auf einen möglichen Wechsel zum BVB, wo er Bellinghams anderthalb Jahre älterer Mitspieler werden könnte. Vor dem Hinspiel im Champions-League-Achtelfinale gegen Bayern sagte der Torjäger: "Mein Fokus ist hier in Salzburg. Es ist noch nichts klar. Was im Sommer passiert, passiert im Sommer."

Ohnehin scheint ein Wechsel aus Salzburg zu den Schwarz-Gelben derzeit zu stocken. Wie die Ruhr Nachrichten zu Wochenanfang berichteten, gibt es eine große Diskrepanz bei der Ablösesumme, die aus dem Pott an die Salzach fließen soll. Demnach fordere der österreichische Red-Bull-Klub wohl 42,5 Millionen Euro – die Dortmunder wollen offenbar deutlich weniger zahlen.



Marsch wollte Adeyemi in Leipzig Sein Ex-Coach Marsch hätte ihn gern nach Leipzig geholt, als der US-Amerikaner dort noch im Amt war. "Ich kann nur positive Dinge über Karims Persönlichkeit und in der täglichen Arbeit sagen", lobte Marsch seinen ehemaligen Schützling im vergangenen November und fügte an: "Er ist überragend im letzten Drittel und immer gefährlich." Vom schüchternen Neuling, der gerade Profi wurde, ist Adeyemi auf und neben dem Platz mittlerweile zum begehrten Top-Stürmer gereift. Für Adeyemi wäre ein Wechsel, ob zum BVB oder einem anderen ambitionierten Klub in Europa, ein logischer Schritt – sowohl sportlich als auch für die weitere persönliche Entwicklung.

Amateurfußballer aufgepasst! #GABFAF verschenkt Trikots für mehr als 4000 Euro. Infos hier.