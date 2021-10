Karim Adeyemi nach Leipzig? RB auf Ball- und Talentjagd

Leipzig. Eine Delegation von zwölf RB-Profis reist momentan um den Globus, ist in WM-Quali-Spielen für die jeweiligen National-Teams im Einsatz. Nicht minder aktiv geht es für die verbliebenen Akteure zu, die am Cottaweg verweilen. Im strömenden Regen trainierte das RB-Ensemble am Dienstag in freudiger Erwartung auf den Testkick am Mittwoch.

