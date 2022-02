Karim Adeyemi und die jungen Wilden: Wie Bayern-Gegner RB Salzburg erfolgreich Top-Talente entwickelt

An finanziellen Mitteln mangelt es RB Salzburg naturgemäß nicht. Der Klub aus Österreich in Besitz eines Energydrink-Herstellers setzt diese aber nicht dafür ein, Top-Stars zu verpflichten und damit den Titel in der Champions League zu gewinnen. Ohnehin dürfte es schwierig werden, mit der bei allem Respekt europäisch wenig konkurrenzfähigen Bundesliga des deutschen Nachbarn bei Spitzenspielern zu werben. Mit viel Geld könnte man im Zweifel auch viel falsch machen. Stattdessen investiert man in Salzburg konsequent in die eigene Nachwuchsakademie – und für das Scouting vielversprechender Talente auf der ganzen Welt. Anzeige

Um Titel geht es durchaus. Das nationale Double aus Meisterschaft und Pokal sollte es beim Team, das aktuell von Matthias Jaissle trainiert wird, schon jedes Jahr sein. Doch vielmehr sind die Erfolge an der Entwicklung der Spieler zu messen, die in jungen Jahren an die Salzach kommen, dort den Feinschliff erhalten und über das Farmteam FC Liefering den Weg zu den Profis finden. Red Bull Salzburg setzt darauf, "den 16- bis 18-Jährigen in Aussicht stellen zu können, in diesem Alter Profifußball spielen zu können", sagte Sportdirektor Christoph Freund einmal dem SPORTBUZZER.

Für zahlreiche Spieler geht es über diesen Weg weiter in die Top-Ligen Europas. Ein häufiger Abnehmer ist Schwesterklub RB Leipzig in Deutschland. Doch andere Vereine in der Bundesliga und der Premier League strecken ebenso oft ihre Fühler in Richtung Salzburg aus. Bestes Beispiel ist aktuell Karim Adeyemi. Der 20 Jahre alte Stürmer hat im vergangenen Sommer mit Deutschland die U21-EM gewonnen und ist bereits dreimaliger A-Nationalspieler. Unter Hansi Flick feiert er in der WM-Qualifikation gegen Armenien (6:0) im September 2021 sein Debüt. Für sein erstes Tor brauchte er gerade mal 20 Minuten nach seiner Einwechslung. Adeyemi wechselt im Sommer voraussichtlich zu Borussia Dortmund.



Adeyemi will keine Vergleiche mit Haaland Damit tun sich Parallelen zu BVB-Star Erling Haaland auf. Der Norweger entwickelte sich von Januar 2019 an binnen eines Jahres bei den Salzburgern zur Tormaschine und startete auch nach seinem Wechsel zu Dortmund im Januar 2020 voll durch. "Vergleichen will ich mich mit ihm nicht. Ich bin ich und er ist er", sagte Adeyemi vor rund zwei Jahren, als er gerade zu den Profis gewechselt war, im SPORTBUZZER-Interview. Ein Transfer zum BVB sei zudem "noch nicht klar", betonte er dann am Montag auf der Pressekonferenz vor dem Hinspiel im Champions-League-Achtelfinale gegen den FC Bayern (Mittwoch, 21 Uhr, DAZN). Umso klarer ist die Entwicklung des jungen deutschen Nationalspielers, der einst in der Jugend von den Münchenern keine große Perspektive gesehen hatte.

Über die SpVgg Unterhaching ging es für ihn stattdessen nach Salzburg. Sein der Weg scheint nun vorgezeichnet. Dem SPORTBUZZER sagte er seinerzeit: "Natürlich will ich irgendwann in einer Topliga spielen und mich gegen die Allerbesten beweisen." Da zeigte sich Adeyemi im Auftreten grundsätzlich noch zurückhaltend, fast schüchtern. Mittlerweile tritt der gebürtige Münchener souverän in den Medien auf und verfolgt zielstrebig seinen Karriereplan. Aktuell steht er als bester Goalgetter in Österreichs Bundesliga bei 14 Saisontoren, steuerte außerdem drei Treffer und zwei Vorlagen zum Weiterkommen seines Teams in der Gruppenphase der "Königsklasse" bei.

Neben Adeyemi sind viele weitere Top-Talente bei RB Salzburg auf dem Weg zum Star. Mittelfeldspieler Brenden Aaronson (21) kam im Januar 2021 aus Philadelphia und entwickelte sich schnell zum unverzichtbaren Kreativspieler in der offensiven Zentrale. Derzeit ist der US-Nationalspieler in England heiß begehrt: Leeds United wollte Aaronson verpflichten, bot angeblich erst 18 Millionen Euro und erhöhte das Angebot sogar noch auf 24 Millionen Euro. Er blieb letztlich in Salzburg.

Benjamin Sesko (18) ist ebenso hoch gehandelt. Der Slowene fehlt mit Muskelverletzung in der Partie gegen Bayern, erzielte in 15 Partien aber schon drei Tore und legte drei weitere Treffer vor. Gerüchte über ein Interesse von Tottenham Hotspur am siebenmaligen A-Nationalspieler Sloweniens machten im Winter die Runde.

Erst Mané und Keita, dann Haaland und Co. Youngster vom afrikanischen Kontinent hat der Salzburger Klub auch stets im Fokus. In der Vergangenheit waren das etwa Sadio Mané, der beim FC Liverpool zum Top-Star wurde und gerade mit Senegal den Titel im Afrika Cup gewonnen hat, sowie Naby Keita, der erst nach Leipzig und dann ebenfalls zu den Reds gewechselt ist. Zwei Spieler könnten in die Fußstapfen der beiden treten. Mohamed Camara (22) wechselte vor vier Jahren aus Mali zum Förderteam Liefering. Nach Stationen dort und beim TSV Hartberg schaffte der Mittelfeldspieler ab Sommer 2019 den Sprung zur Stammkraft in Salzburg. Daouda Guindo (19) kam vor einem Jahr aus Mali, ging für ein halbes Jahr nach Liefering und steht seit dieser Saison regelmäßig bei den Profis auf dem Feld. Beim 3:1 gegen den VfL Wolfsburg im vergangenen Oktober sammelte der Linksverteidiger sogar seine ersten Einsatzminuten in der Champions League.

Rückblick, Januar 2020: Karim Adeyemi (rechts), damals gerade Profi geworden, unterhält sich am Salzburger Trainingsgelände mit SPORTBUZZER-Reporter Roman Gerth. © SPORTBUZZER