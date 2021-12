Bericht: Nationalspieler Karim Adeyemi erteilt FC Barcelona eine Absage - BVB-Transfer wahrscheinlich

Nach der Niederlage im Spitzenspiel gegen den FC Bayern und dem Wirbel um Jude Bellingham gibt es für die Fans von Borussia Dortmund eine gute Nachricht. Einem Sky-Bericht zufolge hat der BVB in dem Bestreben, Top-Talent Karim Adeyemi zu verpflichten, ab sofort einen namhaften Konkurrenten weniger. Demnach wird der deutsche Nationalspieler nicht zum FC Barcelona wechseln. "Nach unseren Infos gab es nun die Absage von der Seite Karim Adeyemis an den FC Barcelona", gab Reporter Max Bielefeld in Transfer Update - die Show zu Protokoll.

