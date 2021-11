Karim Adeyemi äußert sich zu Transfergerüchten - Salzburg-Boss Freund: "Es ist abgesprochen, dass ..."

Er trifft weiter wie am Fließband. Der Siegtreffer beim 1:0 von RB Salzburg über Austria Wien am Samstag war bereits das elfte Tor im 13. Liga-Spiel von Karim Adeyemi. Auch in der Champions League traf er bereits dreimal in vier Partien. Da ist es nicht verwunderlich, dass das Interesse an seiner Person nicht kleiner wird.

Vor allem mit dem FC Bayern und Borussia Dortmund wurde der 19-Jährige zuletzt immer wieder in Verbindung gebracht. Er selber lasse diese Gerüchte nach eigener Aussage allerdings nicht an sich heran: "Mein Kopf ist hier in Salzburg. Ich möchte mit Salzburg unsere Ziele erreichen, nur das ist alles, was für ich zählt", so Adeyemi laut Sky Austria nach dem Spiel am Samstag.