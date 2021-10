Wechselt Salzburg-Star Karim Adeyemi schon im Winter? Das sagt sein Trainer Matthias Jaissle

Um Karim Adeyemi ranken sich die Transfer-Gerüchte. Der 19-Jahre alte Neu-Nationalspieler wird nach Erling Haaland der nächste Stürmer sein, der von RB Salzburg zu einem europäischen Top-Klub wechselt. Das ist so gut wie sicher. Unsicher dagegen: Wann?

Auf die Frage, ob er einen Wechsel bereits in diesem Winter fürchte, sagte sein Klub-Trainer Matthias Jaissle dem Kicker: "Ich glaube, unser Dress steht ihm sehr gut. Er hat noch so viel Potenzial, und ich hoffe, dass er das noch eine Zeit lang bei uns weiterentwickelt."

Vergangene Woche wurde bekannt, dass sein Vater Abbey Adeyemi und Berater Thomas Solomon bei einem Treffen an der Säbener Straße erste Gespräche mit dem FC Bayern führten. Bei den Münchenern spielte Adeyemi Junior, an dem unter anderem auch Borussia Dortmund Interesse haben soll, bereits in der Jugend, schaffte jedoch nicht den Durchbruch. Der Angreifer machte kein Geheimnis draus, dass ihn eine Rückkehr zum Rekordmeister reizen würde.