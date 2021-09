Warum Top-Talent Karim Adeyemi dem FC Chelsea einst absagte - Bundesliga wäre "nur Zwischenschritt"

Karim Adeyemi machte bei seiner ersten Länderspielreise gleich nachhaltig auf sich aufmerksam. Zwar kam er beim DFB-Dreierpack gegen Liechtenstein (2:0), Armenien (6:0) und Island (4:0) lediglich gegen die Osteuropäer für 18 Minuten zum Einsatz - der 19-Jährige nutzte sein Debüt in der A-Nationalmannschaft jedoch umgehend für seinen ersten Treffer. Fazit: Sollte der Stürmer seine Form bei RB Salzburg, für das er in den ersten sechs Ligaspielen der Saison sechs Tore erzielte, auch in den kommenden Wochen bestätigen, darf er wiederkommen. Bei den ersten Top-Klubs steht der Teenager ohnehin schon auf dem Zettel. Angeblich wollen sich der FC Barcelona und der FC Liverpool schon im kommenden Winter um seine Dienste bemühen. Anzeige

Für Adeyemi ist das Werben von Spitzenvereinen allerdings kein Neuland. So absolvierte er schon als 16-Jähriger ein Probetraining beim FC Chelsea und hinterließ in London bereits damals Eindruck. Ex-Nationalspieler Manfred Schwabl, Präsident von Adeyemis damaligem Verein SpVgg Unterhaching, berichtet in einem Sport1-Podcast: "2018 kam über einen Scout des FC Chelsea eine Anfrage zu uns." Der frühere Bayern-Profi weiter: "Er hatte damals einen Vertrag bei uns. Mein Kontakt zur Familie von Karim war sehr eng. Ich habe dann gesagt, dass es doch eine geile Geschichte ist, wenn wir uns das mal vor Ort gemeinsam anschauen. Dann sind sein Papa, meine Tochter, Karim und ich rüber geflogen und wir haben uns das bei Chelsea mal angeschaut."

Es sei eine "interessante Erfahrung" gewesen, bei der "Karim auch gut abgeschnitten" habe, sagt Schwabl und erklärt, warum man sich dennoch gegen einen Wechsel zu Chelsea entschieden habe: "Er hat sogar beim älteren Jahrgang mittrainiert und Spuren hinterlassen. Aber für uns und die Eltern war immer klar, dass dieser Schritt mit 16 Jahren auf die Insel noch zu groß ist. Chelsea wollte ihn in die Akademie aufnehmen, aber wir haben gesagt, dass wir Karim noch unter den eigenen Fittichen haben wollen." Lange hielt es Adeyemi jedoch nicht mehr in Unterhaching. Im Sommer 2018 wechselte er für eine Ablöse in Höhe von rund 3,3 Millionen Euro nach Salzburg.