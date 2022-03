Salzburg-Trainer Jaissle erwartet Adeyemi-Transfer - BVB-Berater Sammer: "Nichts ist sicher"

Trainer Matthias Jaissle von RB Salzburg rechnet mit einem Abschied des deutschen Nationalstürmers Karim Adeyemi nach der laufenden Saison. "Ich vermute, dass er zeitnah den nächsten Schritt geht im nächsten Sommer", sagte Jaissle am Dienstagabend in München bei Amazon Prime vor dem Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen den FC Bayern München. Er wisse aber nicht, wie sich Adeyemi entscheide, ergänzte der 33-Jährige vor dem Anpfiff.

