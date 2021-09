Zwei Mal Benzema, Asensio-Dreierpack und Isco-Tor: Real Madrid stürmt mit Gala an die La-Liga-Spitze

Real Madrid ist nach einer bärenstarken Leistung zurück an der Tabellenspitze in der spanischen La Liga. Die "Königlichen" präsentierten sich bei der 6:1 (3:1)-Gala gegen ein überfordertes RCD Mallorca in Tor-Laune. Bereits nach drei Minuten lag der Ball zum ersten Mal im Tor der Gäste. Karim Benzema hatte die Madrilenen nach einem kapitalen Schnitzer in der Defensive in Führung gebracht (3.). Der stark aufgelegte Marco Asensio per Dreierpack (24./29./55.), Benzema mit seinem zweiten Treffer (78.) und Isco (84.) machten die Partie zu einem munteren Scheibenschießen. Mallorca hatte der Offensiv-Maschinerie von Real lediglich den zwischenzeitlichen 1:2-Anschlusstreffer durch Kang-in Lee (25.) entgegenzusetzen.

