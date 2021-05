Rückkehr nach sechs Jahren: Benzema für EM-Kader von Frankreich nominiert – Upamecano nicht dabei

Bei der Nominierung seines 26 Mann starken Kaders für die anstehende Europameisterschaft (11. Juni bis 11. Juli) hat Frankreichs Nationaltrainer Didier Deschamps für einen Paukenschlag gesorgt. Nach fast sechs Jahren wird Stürmerstar Karim Benzema von Real Madrid sein Comeback für die Equipe Tricolore feiern. Das gab Deschamps am Dienstagabend bekannt. Anzeige

Außerdem im Aufgebot des Weltmeisters, der am 15. Juni zum Auftakt in das Turnier Gegner der deutschen Mannschaft ist, stehen die Bayern-Profis Corentin Tolisso, Benjamin Pavard, Kingsley Coman und Lucas Hernandez sowie etwas überraschend der Gladbacher Stürmer Marcus Thuram, der sich gegen den nicht berücksichtigten ManUtd-Profi Anthony Martial durchsetzte. Nicht im Aufgebot steht der künftige Münchner Dayot Upamecano von RB Leipzig, der in der kommenden Saison beim FC Bayern München spielen wird.

Frankreich trifft in der EM-Gruppenphase neben der deutschen Mannschaft auch noch auf Ungarn (19. Juni) und Titelverteidiger Portugal (23. Juni). Die Mannschaft von Deschamps geht als einer der Top-Favoriten in das paneuropäische Turnier, das am 11. Juni mit dem Finale im Londoner Wembley-Stadion endet.