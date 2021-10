Von Karim Benzema ist derzeit in Frankreich viel die Rede. Obwohl sein Prozess in der Sexvideo-Affäre an diesem Mittwoch in Versailles vor mehr als 50 Journalisten und Kamerateams begann und mehr als 200 Menschen vor Ort in einem speziell anberaumten Nebenraum Platz nahmen, geht es nicht nur um diese merkwürdige Affäre. Mindestens genauso sehr geht es in Frankreich um die Vergabe des Ballon d’Or, jener Auszeichnung, die vom Magazin France Football verliehen wird. Bei der Zeremonie am 29. November gilt Benzema neben Robert Lewandowski vom FC Bayern und Lionel Messi von Paris Saint-Germain als einer der Favoriten. Anzeige

Nichtsdestotrotz muss sich der Torjäger von Real Madrid nun im Skandal um die vermeintliche Verwicklung in die Erpressung gegen Mathieu Valbuena, einen seiner ehemaligen Mitspieler im französischen Nationalteam, vor Gericht erklären. Benzema drohen im schlimmsten Fall eine Haftstrafe von fünf Jahren sowie eine Geldstrafe in Höhe von 75 000 Euro. Dass das Gericht allerdings tatsächlich die Höchststrafe verhängen wird, erscheint fraglich, nachdem die Staatsanwaltschaft am Donnerstag zehn Monate auf Bewährung forderte.

War Benzema in Valbuenas Erpressung verwickelt? Dem 33-Jährigen wird konkret zur Last gelegt, Valbuena zwischen zwei Spielen mit "Les Bleus" dazu gedrängt zu haben, mit einer Geldzahlung auf eine Forderung von Erpressern einzugehen, damit intime Videos nicht an die Öffentlichkeit gelangen. Diese Bekannten von Benzema sollen Schulden in Höhe von 25 000 Euro gehabt haben – und hatten dann diese skurrile Idee, mit dem Ziel, diese Last zu begleichen.

Die Frage lautet: War Benzema in diese Erpressung verwickelt oder haben manche seiner Bekannten seinen Namen benutzt, um Valbuena zu erpressen? Was gegen Benzema spricht: Es gibt ein Telefonat, in dem seine Stimme klar zu erkennen ist. Darin rät er Valbuena, in Kontakt mit seinen Bekannten zu treten. Doch meinte Benzema es ernst, oder machte er nur einen Witz?

Aufgrund des Falls wurde der heute 33-Jäh­rige Ende 2015 aus der französischen Nationalmannschaft suspendiert. Selbst konstante Leistungen auf Weltklasseniveau in den vergangenen Jahren verhalfen ihm nicht zu einer Rückkehr – bis ihn Nationaltrainer Didier Deschamps im vergangenen Sommer zur EM wieder berief.

Ancelotti: "Karim ist wie ein guter Wein" Benzema erschien am Mittwoch nicht beim Prozess, sondern ließ sich von zwei Anwälten vertreten. Eine Maßnahme, der die Richter zugestimmt hatten. "Karim hat eine extrem wichtige sportliche Woche mit dem Gastspiel in der Champions League bei Schachtar Donezk, sowie den Clásico am Sonntag beim FC Barcelona", rechtfertigte Karim Jaziri, sein früherer Berater.



Der 37 Jahre alte Valbuena, der seit zweieinhalb Jahren bei Olympiakos Piräus spielt, ist während der drei Tage vor Ort. Er fehlte damit beim Europa-League-Spiel der Griechen bei Eintracht Frankfurt am Donnerstagabend. An den ersten beiden Tagen des Prozesses wurde Valbuena von den Benzema-Anwälten heftig attackiert. Ihm wurde vorgeworfen, den Polizisten erst spät mitgeteilt zu haben, was im Oktober 2015 genau geschah.