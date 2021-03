Real-Star Karim Benzema soll wohl im Oktober vor Gericht

In der Affäre um einen Erpressungsversuch mit einem Sexvideo soll der Prozess gegen Real-Madrid-Stürmer Karim Benzema und weitere Angeklagte am 20. Oktober beginnen. Das berichtete die französische Nachrichtenagentur AFP am Dienstag unter Berufung auf die Staatsanwaltschaft in Versailles bei Paris.

Anzeige