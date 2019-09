Karim Benzema schießt Real Madrid auf Platz zwei: Knapper Sieg gegen Sevilla

Vier Tage nach der herben 0:3-Pleite in der Champions League bei Paris Saint-Germain hat sich Real Madrid mit einem Sieg in der spanischen Liga zurückgemeldet. Die Mannschaft von Trainer Zinédine Zidane setzte sich im Topspiel beim bisherigen Spitzenreiter FC Sevilla am Sonntagabend mit 1:0 (0:0) durch.