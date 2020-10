Karl Bebendorf bleibt dem Dresdner SC treu

So ist daran auch die Vertragsverlängerung von Jarosch beim DSC gekoppelt. Bebendorf ist derzeit der erfolgreichste Dresdner Leichtathlet, 2021 will er erstmals an den Olympischen Spielen teilnehmen.

Er hatte in diesem Sommer seinen Deutschen Meistertitel aus dem Vorjahr verteidigt und wurde als Kadersportler daher in die Sportfördergruppe der Bundeswehr aufgenommen. Zuvor hatte Bebendorf als Kundenberater bei der AOK Plus gearbeitet. Nachdem er zuletzt seinen vierwöchigen Grundwehrdienst in Hannover absolvierte, kann er sich nun voll und ganz auf seinen Sport konzentrieren.