Karl Geiger führt bei Skiflug-WM in Planica: Entscheidung am Samstag - Eisenbichler auf Rang drei

Karl Geiger liegt bei der Skiflug-WM im slowenischen Planica zur Halbzeit überraschend in Führung. Der 27 Jahre alte Allgäuer flog am Freitag auf 241 und 223,5 Meter und liegt damit vor dem norwegischen Favoriten Halvor Egner Granerud und Markus Eisenbichler, der im zweiten Durchgang 247 Meter weit flog und damit nur um einen Meter seinen deutschen Rekord verfehlte. Pius Paschke (212,5 und 224,5 Meter) auf Rang elf und Constantin Schmid (216,5 und 219,5 Meter) als 13. steuern zwar auch gute Resultate an, liegen von den Medaillen aber schon etwas weiter entfernt.

