England und Spanien dominieren die Champions League: Rummenigge sorgt sich um die Bundesliga

Die Kritik prasselte aus allen Ecken auf den FC Bayern ein. Ex-Nationalspieler und Sky-Experte Lothar Matthäus etwa ließ nach dem Ausscheiden im Viertelfinale der Champions League gegen den FC Villarreal kein gutes Haar an Trainer Julian Nagelsmann , auch FCB-Boss Oliver Kahn bekam sein Fett weg. Die Schonfrist für Kahn und Sportvorstand Hasan Salihamidzic als neue Führung des FCB scheint endgültig abgelaufen zu sein.

Fehlt dem deutschen Rekordmeister inzwischen das Know-How auf den Führungspositionen? Im Interview mit dem Kicker antwortete der langjährige Vorstandsboss Karl-Rummenigge darauf: "Man muss Vertrauen in die neue Führung haben - und ihr die nötige Zeit geben. Sie wird schon an den richtigen Schrauben drehen." Viel mehr Sorgen bereite ihm die aktuelle Entwicklung im europäischen Vereinsfußball.

"Im Halbfinale stehen zwei Engländer und zwei Spanier. Das spiegelt aktuell den Status wider", so Rummenigge. Vor allem die englischen Teams seien "sehr stark", jüngst hätten sich Manchester City und der FC Liverpool das "beste Spiel der vergangenen fünf Jahre" geliefert. Die Bundesliga könne "im Moment nicht mithalten". Rummenigge weiter: "Das wird auch aus der Sicht vom FC Bayern in der nächsten Zeit nicht einfacher. Ich befürchte, dass es nochmal eine neue Dimension geben wird auf dem Transfermarkt."

Corona habe die Situation auch für die Bayern erschwert. "Dazu kommt, dass die großen Klubs in England und Paris St. Germain Multi-Milliardäre im Hintergrund haben. Wir in Deutschland haben noch die 50+1-Regel. Das macht es schwierig", sagt Rummenigge. Die Regel besagt im Kern, dass im deutschen Fußball grundsätzlich ein Verein selbst die Stimmenmehrheit behalten und diese nicht an einen Investor abgeben darf. Dass der deutsche Rekordmeister anstelle von Investoren zukünftig Kredite aufnimmt, bezweifelt der 66-Jährige indes: "Man sollte sich nicht den Weg von Barcelona als Vorbild nehmen. Der FC Bayern war dafür bekannt, dass er die Mannschaft serös finanziert. Ohne Kredite."