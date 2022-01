Für attraktivere Bundesliga: Rummenigge hält Diskussion über 50+1-Regel für "zwingend notwendig"

Sollte sich die Bundesliga für Investoren öffnen, um im internationalen Vergleich zu bestehen? Für Karl-Heinz Rummenigge, den Ex-Vorstandschef des FC Bayern München, müsse über diese Frage künftig "zwingend" debattiert werden. In einem Gastbeitrag für die Bild am Sonntag, in dem der 66-Jährige die Wettbewerbsfähigkeit und Finanzen der englischen Premier League mit denen der Bundesliga verglich, sprach sich Rummenigge dafür aus, eine "seriöse und emotionslosere Diskussion über die 50+1-Regel" zu führen. Diese Regel verhindert, dass Investoren oder Geldgeber die Mehrheit an einem Klub übernehmen dürfen. In England gibt es diese Regel nicht. Anzeige

Der Ex-Bayern-Boss ist der Meinung, dass jeder Verein selbst entscheiden solle, ob er sich für Investoren öffne. "Wir sollten auch diese Möglichkeit zumindest debattieren dürfen, um die Bundesliga attraktiver und spannender zu machen." Denn die deutsche Liga hinke der Premier League mit ihren zumeist von Investoren finanzierten Superstars im internationalen Vergleich finanziell hinterher, rechnete Rummenigge vor: "Speziell in der TV-Auslandsvermarktung ziehen die Engländer allen davon", mahnte der im Sommer zurückgetretene Ex-Funktionär. So würden die Engländer in drei Jahren 4,8 Milliarden Euro allein wegen der TV-Rechte für den ausländischen Markt einnehmen. Die Bundesliga erlöse dagegen "nur" 160 Millionen Euro pro Jahr. Weil sie nicht attraktiv genug ist? Rummenigge deutlich: "Im Ausland interessiert nur die Spitze - und nicht wer in Deutschland absteigt."

Die Öffnung für Investoren könnte laut Rummenigge für eine breitere Spitze sorgen: "Gerade den etwas gebeutelten Traditionsvereinen, die teilweise heute in der zweiten und dritten Liga spielen, böte sich die Chance, auch wieder sportlich an Bedeutung zu gewinnen", schrieb Rummenigge, der gleichzeitig die neue Liga-Chefin Donata Hopfen und dem neuen DFL-Aufsichtsratsvorsitzenden Hans-Joachim Watzke in die Pflicht nahm. Beide müssten Wege finden, "die Bundesliga so zu gestalten, dass sie auch im Ausland wieder gefragter ist". Sollte sich der Status Quo zementieren, "wird die Bundesliga auch auf dem Transfermarkt mit der Premier League nicht mehr mithalten können. Dann spielen irgendwann keine Topstars mehr hier", so Rummenigges düstere Zukunftsvision.