Karl-Heinz Rummenigge erklärt: Darum ziehe ich mich beim FC Bayern vom Vorstandsvorsitz zurück

Auf eigenen Wunsch zieht sich Karl-Heinz Rummenigge beim FC Bayern früher als geplant von seinem Posten als Vorstandsvorsitzender zurück. "Es ist der strategisch sinnvollste und logische Zeitpunkt", wurde der 65-Jährige, der das Amt an Oliver Kahn übergibt, in einer Klubmitteilung zitiert: "Wir schreiben das Ende des Geschäftsjahres, zugleich beginnt ein neuer Abschnitt mit einem neuen Trainergespann. Die neue Spielzeit sollte von Beginn an von Oliver Kahn als neuem CEO verantwortet werden - auch im Sinne der handelnden Personen und damit im Sinne der Zukunft des FC Bayern. Ich habe bereits vor zwei Jahren gesagt, dass wir einen umsichtigen Übergang planen, und der wird jetzt endgültig vollzogen. So soll es sein."

Rummenigge, dessen Übergabe an Kahn eigentlich erst für Ende des Jahres geplant war, erklärte weiter: "Es ist ein Abschied mit Zufriedenheit und Stolz, ich darf einen sportlich, wirtschaftlich und strukturell vollständig intakten Klub übergeben. Das war mir wichtig." Er wünsche dem "FC Bayern von Herzen größtmöglichen Erfolg, weiterhin intakte Werte und ein unerschütterliches Wir-Gefühl." Er schloss seine Erklärung mit den Worten: "Ich habe bayerisch ja nie gelernt - aber lassen Sie es mich zum Abschied so formulieren: mia bleim mia."

Rummenigge hatte sich bei den Münchnern bereits in den vergangenen Monaten sukzessive zurückgezogen und unter anderem die Verpflichtung des künftigen Trainers Julian Nagelsmann vornehmlich in den Händen anderer Entscheidungsträger belassen. Mit dem Abschied Rummenigges vollzieht sich der Generationenwechsel bei den Bayern weiter. Schon im November 2019 hatte Uli Hoeneß das Präsidenten-Amt an Herbert Hainer abgegeben. Wichtigste Personen an der Spitze des Klubs sind gerade mit Blick auf sportliche Entscheidungen somit künftig Kahn, Hainer und Sportvorstand Hasan Salihamidzic.

Rummenigge prägte eine Ära beim FC Bayern Rummenigge prägte bei den Bayern eine Ära. Als 18-Jähriger war der damalige Stürmer nach München gekommen und hatte seine Weltkarriere als Spieler begonnen. Nach zehn Jahren bei den Bayern wechselte er zu Inter Mailand und spielte zum Abschluss seiner aktiven Laufbahn bei Servette Genf in der Schweiz. Später kehrte er zunächst als Vizepräsident und seit 2002 als Vorstandsvorsitzender zum deutschen Serienchampion zurück und eilte mit dem Klub von Erfolg zu Erfolg. So fielen in seine Amstzeit zwei Champions-League-Siege, zehn DFB-Pokal-Triumphe sowie der Gewinn von 14 Meisterschaften.

Oliver Kahn: "Bin mir der Verantwortung bewusst" "Karl-Heinz Rummenigge hat als Vorstandsvorsitzender mehr als 20 Jahre großartige Arbeit für den FC Bayern geleistet. In dieser Zeit hat der Verein alles gewonnen, was es zu gewinnen gab, seine Verdienste um den FC Bayern kann man gar nicht hoch genug bewerten", sagte Kahn, der seit Januar 2020 dem Vorstand angehört und blickte nach vorn: "Nun ist für mich die Zeit gekommen, die Verantwortung an der Spitze der FC Bayern München AG zu übernehmen. Ich habe in den vergangenen 18 Monaten alle Facetten des Vereins kennengelernt und weiß sehr genau, wie der FC Bayern funktioniert und welche Herausforderungen auf uns zukommen. Ich bin mir der Aufgabe und der damit verbundenen Verantwortung bewusst und freue mich sehr darauf."