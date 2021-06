Rummenigge über den vorzeitigen Bayern-Abschied, Kritik an Salihamidzic und die FCB-Zukunft

Der vorzeitige Rückzug von Karl-Heinz Rummenigge als Vorstandsvorsitzender des FC Bayern München kam für Viele überraschend. Sechs Monate vor dem ursprünglich angedachten Amtsende des 65-Jährigen übergab der langjährige Bayern-Boss den Staffelstab am Dienstag an seinen Nachfolger Oliver Kahn. Ein Schnellschuss war die Rummenigge-Entscheidung, seine Ära bei den Münchenern verfrüht zu einem Ende zu bringen, keineswegs. "Das ist über mehrere Wochen gereift", verriet Rummenigge in einem Interview der Bild. Anzeige

Seit 2002 begleitete der einstige Top-Spieler der Bayern den deutschen Branchenprimus als Vorstandsvorsitzender und eilte mit dem Klub von Erfolg zu Erfolg. So fielen in seine Amtszeit zwei Champions-League-Siege, zehn DFB-Pokal-Triumphe sowie der Gewinn von 14 Meisterschaften. Davon, dass sein Abschied von den Bayern nun genau zur richtigen Zeit kommt, ist Rummenigge auch mit Blick auf die Verpflichtung von Julian Nagelsmann als neuen Chefcoach und den Weggang von Trainer Hansi Flick, der ihn "bei der Entscheidung bestärkte", überzeugt. "Neuer Trainer, neue Saison, neuer Vorstandschef – das ist ein sauberer Schnitt. Mir war ganz wichtig zu gehen, solange es schön ist", erklärte er.

Allein die Titelausbeute spreche für sich, betonte Rummenigge, der den Trophäenschrank mit den Münchenern allein im vergangenen Jahr prall füllte. "Wir haben sieben Titel in den vergangenen zwölf Monaten gewonnen, sind mit Hainer, Kahn, Salihamidzic und Nagelsmann hervorragend für die Zukunft aufgestellt und stehen wirtschaftlich in Europa von allen Klubs am besten da", so der 65-Jährige und sagte zugleich der Pandemie den Kampf an: "Trotz Corona werden wir am 30. Juni wieder ein ordentliches Ergebnis verkünden.“

Querelen zwischen Salihamidzic und Flick kein Faktor Die internen Streitigkeiten zwischen Sportvorstand Hasan Salihamidzic und Flick hätten bei seiner Entscheidung indes keine Rolle gespielt. Zur in der Vergangenheit aufgekommenen Kritik an der Arbeit von Salihamidzic sagte Rummenigge: "Was die Transfers betrifft, hat er sich selbst die Messlatte manchmal vielleicht etwas zu hoch gelegt." Zugleich stellte er sich jedoch auch vor den 44-Jährigen, der im Juli 2020 vom Sportdirektor zum Sportvorstand der Münchener befördert worden war. "Ich muss ihn da auch in Schutz nehmen, denn Uli Hoeneß und ich hatten auch nie eine 100-Prozent-Quote bei den Transfers. Außerdem kommt mit Nagelsmann jetzt ,sein‘ Trainer. Das wird seine Position stärken."