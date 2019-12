Bayern-Boss Rummenigge schwärmt von Shooting-Star Alphonso Davies: "Wird uns viel Freude machen"

"Er hat in der Defensive sehr, sehr gute Aktionen gehabt", schwärmte Flick nach dem starken Auftritt des Kanadiers in der Champions League gegen Tottenham am Mittwoch. Ein Einsatz auf der linken Außenbahn, Davies' angestammter Position, käme gegen Werder Bremen am Samstag deshalb trotz des Ausfalls von Kingsley Coman nicht in Frage. "Er ist in ein paar Situationen für uns eine Lebensversicherung durch seinen Speed. Er ist sehr robust, auch gegen den Ball", urteilte Bayerns Interimscoach.