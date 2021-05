Rummenigge erklärt: Deshalb wünscht sich der Bayern-Boss Zuschauer beim Bundesliga-Abschluss

Karl-Heinz Rummenigge hat die Hoffnung geäußert, dass der FC Bayern München die Meisterschale nach dem letzten Saisonspiel am 22. Mai gegen den FC Augsburg in der heimischen Arena vor Publikum in Empfang nehmen kann. "Uns fehlen die Fans", sagte der Bayern-Chef nach dem vorzeitigen 31. Titelgewinn der Münchner am Samstagabend im ZDF-Sportstudio: "Ich hoffe und wünsche mir, dass wir vielleicht beim letzten Spiel sogar vor einigen Zuschauern hier spielen dürfen."

