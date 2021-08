Rummenigge erklärt: An dieser Hürde könnten weitere Bayern-Transfers scheitern – Lob für Tolisso

Es ist eines der größten Themen rund um den Saison-Start: Ist der Kader des FC Bayern breit genug, um die Fülle an Spielen in Bundesliga, Pokal und Champions League siegreich zu meistern oder sollte der Rekordmeister vor dem Transfer-Schluss in der kommenden Woche noch einmal auf dem Markt zuschlagen? Die Verantwortlichen um Sportvorstand Hasan Salihamidzic betonten zuletzt, dass man mit dem Kader zufrieden sei, den Markt allerdings beobachte. Öfter hieß es auch, dass wenn überhaupt erst noch Spieler abgegeben werden müssten, bevor etwaige Neuzugänge verpflichtet würden. Und dies hat der Aufsichtsrat offenbar sogar schriftlich festgehalten: "Ich glaube, dass sich Hasan in dem Fall an den Aufsichtsratsbeschluss halten muss. Das ist das höchste Gremium im Verein", erklärte der kürzlich abgetretene Vorstandsvorsitzende Karl-Heinz Rummenigge am Montag bei Bild-TV.

