Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge kritisiert DFB deutlich: "Zu viel Bierhoff und zu wenig Löw"

Karl-Heinz Rummenigge hat das Krisenmanagement des Deutschen Fußball-Bundes im Fall Joachim Löw deutlich kritisiert. In die Entscheidung für den Bundestrainer wolle er sich nicht einmischen, sagte der Vorstandschef des FC Bayern am Samstagabend bei Sky. Wenn er aber ehrlich sei, "ist mir beim DFB im Moment zu viel Oliver Bierhoff und zu wenig Joachim Löw". Statt des Bundestrainers hatte der für die Nationalmannschaften zuständige DFB-Direktor Bierhoff am Freitag die sportliche Analyse nach dem desolaten 0:6 in Spanien vorgelegt. Löw hat sich hingegen derzeit aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Ein Weg, den er schon nach dem WM-Debakel 2018 wählte. Anzeige

"Wenn bei Bayern München schlecht gespielt wird, muss der Trainer zur Pressekonferenz und nicht der Sportdirektor", sagte Rummenigge: "Der kann das wesentlich weniger erklären als der Trainer, der die Mannschaft eingestellt hat." Nach einem 0:6 in Spanien "möchten nicht nur die Journalisten, sondern auch die Fans erklärt haben, warum, wieso ist ein Spiel so schiefgelaufen", sagte Rummenigge. Dass Löw die Nationalmannschaft weiter betreuen soll, hatte der DFB am vergangenen Montag nach mehreren Konferenzen bekanntgegeben.