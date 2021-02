Karl-Heinz Rummenigge über Kritik an seinem Impf-Vorstoß: "Ich wurde missverstanden"

Karl-Heinz Rummenigge hat sich gegen die scharfe Kritik an seinem in der vorigen Woche artikulierten Vorstoß zum Thema Impfungen bei Profifußballern verteidigt. "Ich wurde missverstanden", sagte der Vorstandsvorsitzende des FC Bayern München in einem am Dienstag veröffentlichten Interview der auflagenstärksten italienischen Zeitung Corriere della Sera. "Ich habe nicht gefordert, dass Spieler vor den anderen geimpft werden, besonders nicht vor älteren Menschen", so Rummenigge weiter.

