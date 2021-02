Karl-Heinz Rummenigge verteidigt Bayern-Partnerschaft mit Katar und setzt auf "Dialog"

Nach anhaltender Kritik an der Partnerschaft des FC Bayern mit Katar hat der Münchner Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge "notwendige Geduld" mit dem Land eingefordert. Bei den Menschen- und Arbeitsrechten sei Katar "schon ein ganzes Stück nach vorn gekommen", sagte der Vorstandsvorsitzende des deutschen Rekordmeisters im ZDF-"Sportstudio". Den Forderungen, der FC Bayern müsse sich gegenüber dem WM-Ausrichter von 2022 stärker positionieren und deutlichere Zeichen setzen, entgegnete Rummenigge: "Wir beim FC Bayern sind der Meinung, dass man in einem Dialog viel mehr erreicht als in einer permanent kritischen Haltung."

