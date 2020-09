Karl-Heinz Rummenigge reagiert auf Bayern-Auftakt ohne Fans: "Ich bin traurig"

Bayern-Chef Karl-Heinz Rummenigge hat bedauert, dass das Eröffnungsspiel der Bundesliga zwischen dem FC Bayern und Schalke 04 nun doch ohne Zuschauer stattfinden wird . „Ich bin traurig, dass es nun doch nicht möglich ist, den Bundesliga-Auftakt am Freitag vor Zuschauern auszutragen. Nach der Vereinbarung vom Mittwochabend hatten wir uns sehr darauf gefreut“ , erklärte der 64 Jahre alte Topfunktionär am Donnerstagabend in einer Vereinsmitteilung.

Eigentlich hätten in der Partie am Freitagabend (20.30 Uhr/ZDF und DAZN) erstmals wieder seit Unterbrechung der Vorsaison wegen der Coronavirus-Pandemie 7500 Fans ins Bayern-Stadion kommen sollen. Doch die steigenden Corona-Infektionszahlen in der bayerischen Landeshauptstadt sorgten für eine Kehrtwende. Auch Gegner Schalke bedauerte dies und meinte: „Beim nächsten Spiel in München dann hoffentlich wieder vor vollem Haus.“