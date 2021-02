Rummenigge erklärt sportliche Probleme des FC Bayern - Schalke-Abstieg wäre "ein Drama"

Nach Ansicht von Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge hängt die jüngste Schwächephase des FC Bayern in der Bundesliga auch mit der hohen Belastung zusammen. "Die ganze Saison ist anstrengend, wir spielen jeden dritten Tag, die Spieler sind natürlich beansprucht", sagte Rummenigge am Samstagabend im "Aktuellen Sportstudio" des ZDF. Der deutsche Rekordmister hatte nach dem Sieg bei der Klub-WM in Katar aus zwei Partien in der Bundesliga nur einen Punkt geholt, bleibt aber Tabellenführer. Ein Problem der Münchner in dieser Saison sieht Rummenigge darin, "dass wir manchmal zu inkonsequent sind, wir ersparen uns manchmal den letzten Meter." Dies führe dann häufig zu Rückständen. "Dann wird es natürlich anspruchsvoll", erklärte der Vorstandschef.

