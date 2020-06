Karl-Heinz Rummenigge kündigt Transfers beim FC Bayern an: "Müssen mehr einsatzbereite Spieler haben"

Bayern-Boss Rummenigge überzeugt: Transfermarkt wird sich verändern

Der FC Bayern will auf dem Transfermarkt nach der Corona-Krise offenbar cleverer agieren. Aufgrund der Verletzung, des bald endenden Vertrags und den wirtschaftlichen Folgen der Pandemie ist der deutsche Rekordmeister bei Sané wohl nur noch zur Zahlung von 40 Millionen Euro Ablöse bereit. Ein Muster? Rummenigge ist davon überzeugt, dass sich der Transfermarkt "verändern" wird. "Es ist nicht viel Liquidität vorhanden, es fehlt also an Nachfrage. Nicht aber am Angebot an wechselwilligen Spielern. Das wird die Preise neu justieren." Ein 100-Milliionen-Euro-Transfer, wie er noch im vergangenen Sommer bei Sané laut Medienberichten angedacht war, sei dem Bayern-Boss zufolge aktuell nicht realistisch: "Ich kann mir nicht vorstellen, dass in dieser Saison in Deutschland oder auch sogar Europa so viel Geld für einen Spieler gezahlt wird."