"Spannend und konstruktiv": Lauterbach berichtet über Gespräch mit Bayern-Trainer Flick

In der vergangenen Woche waren sie noch Streithähne - nun haben sich Bayern-Trainer Hansi Flick und der SPD-Politiker Karl Lauterbach ausgesprochen. Wie Lauterbach auf seinem Twitter-Account bestätigte, habe er, wie zuvor im Gespräch mit dem SPORT BUZZER angedeutet , am Donnerstagnachmittag rund 45 Minuten mit Flick "über die Lage des Profifußballs in Zeiten von Corona" gesprochen. "Es war für mich ein spannendes und konstruktives Gespräch mit gegenseitiger Wertschätzung. Jeder Streit ist beigelegt", schrieb Lauterbach weiter.

Am Sonntag hatte Flick vehement die aktuelle Corona-Politik in Deutschland kritisiert. Namentlich griff er Lauterbach an, der aus seiner Sicht ein "sogenannter Experte" sei. Daraufhin hatte der Bundestagsabgeordnete und Gesundheitsexperte via Twitter reagiert und vorgeschlagen, dass Flick doch "seine Argumente vortragen" solle. Im Rahmen des Bundesliga-Spiels der Münchner hatte sich der Coach des Sextuple-Gewinners bereits entschuldigt und in diesem Zuge auch ein Gesprächsangebot an Lauterbach gemacht, das dieser angenommen hatte.