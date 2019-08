Vier Jahre nach den beiden denkwürdigen Partien in der Bundesliga-Relegation 2015, in der sich der HSV in letzter Minute den Klassenerhalt sicherte, treffen am Sonntag der Karlsruher SC und der HSV wieder aufeinander (13:30 Uhr/ live im SPORT BUZZER-Ticker ). Kann sich der HSV beim Aufsteiger im Wildpark die Tabellenführung in der 2. Bundesliga zurückerobern?

Das Last-Minute-Freistoßtor von Marcelo Diaz, sein Spruch "Tomorrow, my friend" für HSV-Regisseur Rafael van der Vaart, mit dem ihm der Chilene den Ball vor dem schicksalhaften Schuss wegnahm - das ist eine moderne HSV-Legende! Der einzige Spieler von damals, der am Sonntag mit dabei ist, ist der KSC-Verteidiger David Gordon, inzwischen 34. Der frühere Dortmunder gegenüber BILD: "Die Jungs von heute haben mit diesem Spiel keine Berührungspunkte, insofern war da vor der Partie auch kein großes Interesse." Ganz anders ist das Interesse an der Wertung der Spiele des HSV bei den Siegen gegen Nürnberg (4:0) und den VfL Bochum (1:0) wegen der angeblich falschen Personalien von Bakery Jatta. Der FCN, aber auch der VfL Bochum haben Protest wegen des Einsatzes des HSV-Profis eingelegt und damit für viel Aufregung gesorgt. "Mir tut Baka leid, unabhängig davon, was bei der Sache herauskommt", kommentierte HSV-Trainer Dieter Hecking die "Jatta-Affäre".

Beim HSV wird Kapitän Aaron Hunt nach einer Adduktorenverletzung weiter nicht zur Verfügung stehen. "Er hat in der Woche kein Mannschaftstraining absolviert und es macht keinen Sinn", so Dieter Hecking am Freitag in der Pressekonferenz, "vielleicht wird er gegen Hannover ein Thema sein". Am 1. September spielt der HSV gegen Hannover 96. Bei den Karlsruhern ist nach dem 1:2 in Kiel und der ersten Saison-Niederlage Ernüchterung eingekehrt. KSC-Trainerlegende Winfried Schäfer (69) freut sich in jedem Fall auf das Duell seines Ex-Klubs gegen die Hanseaten. "KSC gegen den HSV, das hört sich nach Fußball an", sagt "Wild Winnie" in einem BILD-Interview am Samstag, "schön, dass es dieses Duell wieder gibt. Ich finde den KSC auswärts fast stärker als daheim, weil sie einen guten Konterfußball spielen. Für mich gibt es keinen klaren Favoriten."