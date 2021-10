Perfekt: Zweitligist Karlsruher SC nimmt vereinslosen Ex-Nationalspieler Ricardo van Rhijn unter Vertrag

Van Rhijn wurde in der hochkarätigen Nachwuchsabteilung von Ajax Amsterdam ausgebildet und spielte in Belgien für den FC Brügge und in seiner Heimat für AZ Alkmaar, SC Heerenveen sowie zuletzt FC Emmen. In der niederländischen Nationalmannschaft gab der Verteidiger bereits 2012 sein Debüt. Das letzte Spiel für Oranje absolvierte er im November 2014 in einem Freundschaftsspiel gegen Mexiko. Jetzt geht sein Weg in der 2. Bundesliga weiter. "Ich freue mich sehr, nun fest Teil der Mannschaft zu sein und werde alles geben, um das Team so gut wie möglich zu unterstützen", sagte van Rhijn.